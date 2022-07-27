ملخص مباراة ليفربول وسالزبورغ 0-1 الودية

سقط ليفربول الإنجليزي أمام مستضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفٍ دون رد اليوم الأربعاء في اللقاء الودي الذي جرى بينهما على ملعب ريد بول آرينا في النمسا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 عن طريق بينيامين سيسكو.

وحاول الريدز إدراك التعادل فيما تبقى من المواجهة دون فائدة رغم زج المدير الفني الألماني يورغن كلوب بمعظم الأساسيين وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح بعد مرور ساعة على بداية اللقاء.

انتقالات ليفربول

تعاقد النادي الإنجليزي هذا الصيف حتى الآن مع فابيو كارفاليو وداروين نونيز وكالفين رامزي، لكن الإدارة قد تعمل على إضافة نجوم جدد آخرين خلال ما تبقى من سوق الانتقالات الجاري.