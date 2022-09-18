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ملخص مباراة ليون و باريس سان جيرمان 0-1 الدوري الفرنسي

منشور 18 أيلول / سبتمبر 2022 - 08:37
ميسي (يمين) ونيمار يقودان باريس سان جيرمان للفوز (المصدر: أ ف ب)
ميسي (يمين) ونيمار يقودان باريس سان جيرمان للفوز (المصدر: أ ف ب)

حقق باريس سان جيرمان حامل اللقب فوزاً ثميناً على مستضيفه وغريمه أولمبيك ليون بهدفٍ دون رد في المباراة القوية التي جرت بينهما اليوم الأحد على ملعب غروباما لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

ويدين الباريسيون بهذا الانتصار للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الخامسة بصناعة من زميله البرازيلي نيمار جونيور.

باريس سان جيرمان ينفرد في صدارة الدوري الفرنسي

بهذه النتيجة، رفع سان جيرمان رصيده إلى 22 نقطة جعلته ينفرد في صدارة الترتيب العام من 8 مباريات، بفارق نقطتين عن أولمبيك مرسيليا.

فيما تجمد رصيد أولمبيك ليون عند 13 نقطة ليجد نفسه في المركز السادس.

كلمات دالة:باريس سان جيرمانأولمبيك ليونليونيل ميسينيمارالدوري الفرنسي

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