ملخص مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ 1-0 الودية

تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على غريمه بايرن ميونيخ الألماني بهدفٍ دون رد في المباراة الودية التي جرت على ملعب لامبو فيلد في الولايات المتحدة الأميركية.

ويدين السيتيزنز بهذا الانتصار للنجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12.

وتوقفت المواجهة قرابة نصف ساعة بسبب أجواء مناخية صعبة.

وهيمن سيتي على معظم مجريات اللقاء لكن لاعبيه فشلوا في إضافة أهداف أخرى.

فيما بدا واضحاً تأثير رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف بايرن ميونيخ.

مانشستر سيتي يواجه ليفربول في لقاء درع اتحاد الكرة الإنجليزي

وأشرك المدير الفني جوسيب غوارديولا معظم لاعبيه لفترات طويلة بهدف التحضير لمواجهة ليفربول النارية على درع اتحاد الكرة الإنجليزي والتي ستقام يوم السبت المقبل الموافق 30 من يوليو الجاري.