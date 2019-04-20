ملخص مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام 1-0 الدوري الإنجليزي

ضرب مانشستر سيتي عصفورين بحجر واحد بعد فوزه على ضيفه توتنهام بهدفٍ دون رد، حيث انتقم من خروجه الأوروبي الأسبوع الماضي على يد سبيرز، كما استعاد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ففي لقاء قمة المرحلة الـ 34 والتي جرت على ملعب الاتحاد، قاد الشاب فيل فودين السيتيزنز إلى فوزٍ مهمٍ للغاية بفضل هدفه الذي سجله في الدقيقة 5.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الانتصار إلى 86 نقطة لينتزع صدارة الترتيب من غريمه ليفربول الذي تراجع بدوره إلى المركز الثاني بفارق نقطة.

أما توتنهام الذي تأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، فتجمد رصيده محلياً بهذه الخسارة عند 67 نقطة في المركز الثالث، وبات مهدداً بالتراجع أكثر بحال فوز منافسيه ضمن المرحلة ذاتها.