ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون 2-0 كأس الاتحاد الإنجليزي

لوكاكو يقود يونايتد للفوز

نجح مانشستر يونايتد في بلوغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على ضيفه برايتون بهدفين دون رد، ضمن مباريات ربع النهائي على ملعب أولد ترافورد.

وخاض يونايتد اللقاء طامحاً في تخطي خيبة أمل توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

ودخل جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد المباراة بعدة تغييرات، أبرزها الدفع بأنتوني مارسيال أساسياً على حساب أليكسيس سانشيز، وإبقاء بول بوغبا على دكة البدلاء.

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وجاء الهدف الأول عن طريق النجم المتألق روميلو لوكاكو في الدقيقة 37، قبل أن يضيف نيمانيا ماتيتش الثاني قبل صافرة النهاية بست دقائق.

وبهذا الفوز، ينضم يونايتد لتوتنهام في المربع الذهبي لكأس الاتحاد، بانتظار الطرفين المتبقيين من مباراتي ليستر سيتي وتشيلسي، وويغان وساوثهامبتون.