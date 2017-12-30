ملخص مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون 0-0 الدوري الإنجليزي

فريق المدرب جوزيه مورينيو يواصل التفريط بالنقاط

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ساوثهامبتون في المباراة التي شهدها ملعب أولد ترافورد لحساب المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء تعرض روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر لإصابة خطيرة بعد تعرضه لضربة قوية في رأسه بعد اصطدام مع لويس هوديت مدافع القديسين.

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وبهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث الذي تخلى عنه لصالح تشيلسي (45 نقطة) الفائز بدوره على ستوك سيتي بخماسية نظيفة.

أما ساوثهامبتون، فرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر.