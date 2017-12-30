أهداف مبارة تشيلسي وستوك 5-0 الدوري الإنجليزي

تشيلسي يسحق ستوك سيتي بخماسية

أكرم تشيلسي وفادة ضيفه ستوك سيتي بخماسية نظيفة في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البلوز مبكراً بعد 3 دقائق عبر أنتونيو روديغر، قبل أن يعزز زميله داني درينكووتر في الدقيقة التاسعة بهدف ثانٍ هو الأول له بقميص تشيلسي الذي انتقل إليه هذا الموسم قادماً من ليستر سيتي.

واختتم بيدرو رودريغيز أهداف الشوط الأول في الدقيقة 23 ليخرج صاحب الأرض متقدماً بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل ويليان في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، فيما اختتم دافيدي زاباكوستا أهداف البلوز قبل دقيقتين من النهاية.

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وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز تشيلسي 4-0.

وبهذا الانتصار، رفع تشيلسي رصيده إلى 45 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني مستغلاً تعثر مانشستر يونايتد (44 نقطة) مع ضيفه ساوثهامبتون 0-0.

في المقابل، تجمد رصيد ستوك سيتي عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.