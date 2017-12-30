أهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي 2-1 الدوري الإنجليزي

صلاح يواصل التألق ويرفع رصيده إلى 17 هدفاً ليستمر في مطاردة هاري كاين متصدر هدافي الدوري الإنجليزي بفارق هدف واحد.

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للانتصار على ضيفه ليستر سيتي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقلص النجم المصري الفارق مع هاري كاين لهدف في صدارة هدافي البطولة.

تقدم الضيوف بهدف مبكر عن طريق جايمي فاردي في الدقيقة الثالثة، لكن الضغط المكثف للريدز في الشوط الثاني أسفر عن هدف لصلاح في الدقيقة 52 بعدما راوغ مدافعين وسدد الكرة أرضية لتسكن شباك الحارس كاسبر شمايكل.

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وعاد الجناح المصري المتألق لإحراز هدف الفوز في الدقيقة 76 بعدما استلم كرة هيأها له قائد الفريق جيمس ميلنر ليسكنها على يسار حارس ليستر.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار إلى 41 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي رصيد ليستر سيتي ثابتاً عند 27 نقطة في المركز الثامن.