ملخص مباراة مونزا و يوفنتوس 1-0 الدوري الإيطالي

وجه مونزا الوافد الجديد على دوري الأضواء ضربة موجعة جديدة لـ يوفنتوس ومديره الفني الموقوف ماسيميليانو آليغري بالتغلب عليه بهدفٍ دون رد اليوم الأحد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب يو باور لحساب الجولة السابعة من السيري آ.

وشهد اللقاء طرد النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا الذي اعتدى بالكوع على أحد لاعبي صاحب الضيافة، وذلك قبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق.

واستفاد متذيل الترتيب العام السابق من الزيادة العددية في صفوفه بتسجيل هدف المباراة الوحيد الذي حمل توقيع المهاجم الدنماركي البديل كريستيان غايتكير في الدقيقة 74.

مونزا يلحق الخسارة الأولى بـ يوفنتوس في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة، رفع مونزا رصيده إلى 4 نقاط جعلته يرتقي إلى المركز الثامن عشر، وهو الفوز الأول له في البطولة هذا الموسم.

فيما تجمد رصيد يوفي عند 10 نقاط في المركز الثامن على سلم الترتيب العام.