ملخص مباراة هادرسفيلد ومانشستر يونايتد 1-1 الدوري الإنجليزي

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع مستضيفه هادرسفيلد تاون متذيل الترتيب بهدفٍ لكلٍ منهما في اللقاء الذي جمعهما لحساب المرحلة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لتنتهي آمال الشياطن الحمر في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

تقدم الضيوف عن طريق سكوت مكتوميناي في الدقيقة 60، إلا أن صاحب الضيافة عادل النتيجة في الشوط الثاني عبر إسحاق مبينزا (60).

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بالتالي إلى 66 نقطة في المركز السادس وبفارق 4 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع مع تبقي مرحلة واحدة فقط على نهاية الموسم.

أما هادرسفيلد تاون الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى مسبقاً، فرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز العشرين والأخير.