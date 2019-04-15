ملخص مباراة واتفورد وآرسنال 0-1 الدوري الإنجليزي

عاد آرسنال من مواجهة مستضيفه واتفورد على ملعب فيكاريج رود بالنقاط الثلاثة التي عززت موقعه في صراع المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق في مباراة المرحلة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف دون رد.

وتقدم آرسنال للمركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة من 33 مباراة ليتساوى مع تشيلسي الذي خاض 34 لقاء، ويتواجد في المركز الثالث توتنهام صاحب الـ 67 نقطة من 33 مباراة، وخلفهما في المركز السادس مانشستر يونايتد الذي جمع 64 نقطة من 33 مباراة كذلك.

ولم يُهدر الفريق الضيف الكثير من الوقت ليصل لهدفه الأول والوحيد في المباراة الذي أحرزه بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة العاشرة مستغلاً خطأً فردياً ساذجاً من حارس المرمى بين فوستر.

ولم يكد واتفورد يفيق من صدمة الهدف المبكر إلا وعاجله الحكم بطرد قائده تروي ديني لتدخله بالمرفق على لوكاس تورييرا.

ويستعد آرسنال لخوض مباراة حاسمة في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام مستضيفه نابولي في إيطاليا بعد فوزه ذهاباً على ملعب الإمارات بهدفين دون رد.