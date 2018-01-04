ملخص مباراة ويست هام وتوتنهام 1-1 الدوري الإنجليزي

لاعبو ويست هام يحتفلون بهدف أوبيانغ (وسط)

تعادل توتنهام هوتسبير مع ضيفه ويست هام يونايتد بهدفٍ لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي لحساب المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الهامرز أولاً عن طريق بيدرو مبا أوبيانغ في الدقيقة 70، إلا أن سون هيونغ مين منح سبيرز التعادل قبل نهاية اللقاء بـ 6 دقائق.

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ورفع توتنهام رصيده بهذا التعادل إلى 41 نقطة في المركز الخامس، كما رفع ويست هام يونايتد رصيده بدوره إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر.