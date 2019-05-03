ملخص مباراة يوفنتوس وتورينو 1-1 الدوري الإيطالي

أنقذ المهاجم كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من الهزيمة أمام ضيفه تورينو في ديربي المدينة ليتعادل الغريمان بهدفٍ لمثله على ملعب آليانز ضمن المرحلة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

وخاض يوفي المباراة بعد انتصاره مرة وحيدة في آخر 3 مواجهات في الدوري، حيث تعادل مع إنتر وخسر أمام سبال وفاز على فيورنتينا.

ورغم حسمه اللقب بشكل رسمي، إلا أن المدرب ماسيميليانو آليغري دفع بتشكيل معظمه من الأساسيين.

كانت الأفضلية لصالح يوفنتوس منذ البداية، لكن تورينو تقاسم الخطورة على المرمى مع أصحاب الأرض.

وكان الهدف الأول من نصيب الضيوف عن طريق ساسا لوكيتش في الدقيقة 18، ليضع يوفي في موقف محرج أمام جماهيره.

ولم يمتلك آليغري العديد من الخيارات على دكة البدلاء التي كانت مليئة بالعناصر الشابة باسثتناء ماتيا دي تشيليو ومارتن كاسيريس وأندريا بارزالي.

ولعب رونالدو كالعادة دوراً محورياً في عودة فريقه بعدما تمكن من انتزاع هدف التعادل برأسية في الدقيقة 84.

رفع هذا التعادل رصيد يوفنتوس إلى 89 نقطة في المركز الأول، بفارق 19 نقطة عن نابولي الثاني.

على الجانب الآخر، يحتل تورينو المركز السادس برصيد 57 نقطة، ليحرمه التعادل من الارتقاء للمركز الرابع على حساب أتالانتا صاحب الـ 59 نقطة.