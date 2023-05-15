ملعب إسبانيول مهدد بالإغلاق بعد إفساد احتفال برشلونة بالدوري الإسباني

البوابة – أثارت جماهير إسبانيول الجدل خلال الساعات الماضية بعد نزولها للملعب وإفسادها لحظة احتفال لاعبي برشلونة بعد التتويج رسميًا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

وكشفت التقارير تفاصيل العقوبة التي قد يتم فرضها على النادي الكتالوني، خاصة بعد أن إثارة الفزع بين صفوف لاعبي البارسا والذي اضطرهم للركض مباشرة نحو غرفة الملابس تفاديًا للتعرض لأي إصابة.

ملعب إسبانيول مهدد بالإغلاق وبيان رسمي من الليغا بعد ما حدث مع برشلونة

كشفت صحيفة "Mundo Deportivo" ما جاء على لسان الخبير القانوني رامون فوينتس، والذي أشار إلى أنه بحسب اللوائح قد يتم فرض غرامة مالية على نادي إسبانيول تتراوح بين 18 ألف إلى 90 ألف يورو، بالإضافة إلى إغلاق الملعب لفترة زمنية محددة قد تصل لمدة موسم.

في حين أصدرت رابطة الليغا الإسبانية بيانًا بعد أحداث أمس وما تبعها من إفساد لاحتفالات البلوغرانا بالدوري الإسباني، وركز البيان على ثلاث نقاط، أبرزها أنه تم تحليل جميع الصور بالتعاون مع نادي إسبانيول، وعليه سيتم تحديد المسؤولين عن الفوضى التي حدثت لمنعهم من دخول الملاعب وتم إبلاغ الجهات المختصة بذلك.

الجدير بالذكر أن إسبانيول في طريقه للهبوط من الدوري الإسباني بعد خسارة أمس أمام برشلونة، وتوقف رصيد نقاطه عند 31 نقطة ليحتل المركز قبل الأخير الذي يحتله نادي إلتشي المهدد بالهبوط أيضًا.