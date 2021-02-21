ممثلو هالاند يعلمون ريال مدريد وقطبي مانشستر بمطالبهم

كشفت تقارير إعلامية أن إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند يطالب بمبالغ ضخمة من فريقه القادم.

وكشفت صحيفة "ذا دايلي ستار" البريطانية أن الدولي النرويجي يطالب بعقدٍ يمتد لخمسة مواسم بقيمة 78 مليون جنيه استرليني.

وتعني هذه المطالب أن هالاند سيتقاضى 300 ألف جنيه أسبوعياً ممن يرغب بضمه الصيف القادم.

ولطالما ارتبط اسم النجم الصاعد الذي سجل 25 هدفاً في 24 مباراة هذا الموسم، بريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي.

ومع أن عقد هالاند الحالي مع دورتموند يحتوي شرطاً جزائياً بقيمة 68 مليون جنيه، إلا أنه لا يمكن تطبيقه إلا بحلول صيف عام 2022.