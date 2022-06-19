"منبوذ" ريال مدريد يقترب من الدوري الإيطالي

يسعى فيورنتينا الإيطالي لتأمين خدمات المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش من ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري على سبيل الإعارة.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريتسيو رومانو أن الفيولا يريدون من ريال دفع جزء من راتب اللاعب الذي فشل في فرض نفسه منذ انتقاله إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو في صيف عام 2019.

وشدد رومانو على أن يوفيتش منفتح لفكرة اللعب في صفوف الفريق الفلورنسي، إلا أن على ناديه أن يوافق على تغطية جزء من أجره حتى تتم الصفقة.

تراجع دور يوفيتش في ريال مدريد

وتعاقد ريال مع المهاجم الدولي الصربي القادم من آينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو، وكان القائمون على النادي الملكي يمنون النفس في أن يساهم في تقوية خط الفريق الأمامي، إلا أن صاحب الـ 24 عاماً لم ينجح في ذلك حتى الآن.

وتراجع دور الصربي كثيراً خلال الأشهر الماضية ولم يعتمد عليه المدير الفني كارلو أنشيلوتي إلا في 19 مباراة الموسم المنصرم في جميع البطولات.

يذكر أن يوفيتش يرتبط بعقدٍ مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2025 وتبلغ قيمته الحالية 16 مليون يورو فقط وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.