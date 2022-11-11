منتخب البرتغال يعلن قائمته لكأس العالم 2022 بقيادة رونالدو

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم القائمة النهائية للمنتخب استعداداً لخوض بطولة كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في العشرين من الشهر الجاري وحتى الثامن عشر من ديسمبر.

وضمت القائمة 26 لاعباً بقيادة النجم الأول للكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات، والذي قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولة يورو 2016 لأول مرة في تاريخ البرتغال.

وضمت قائمة البرتغال لكأس العالم 2022 الأسماء التالية:

حراسة المرمى: دييغو كوشتا (بورتو)، روي باتريسيو (روما الإيطالي)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي).

خط الدفاع: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، بيبي (بورتو)، روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أنتونيو سيلفا، نونو مينديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).

خط الوسط: روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنجليزي)، جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، وليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني)، برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أوتافيو (بورتو)، جواو ماريو (بنفيكا)، ماتيوس نونيز (ولفرهامبتون الإنجليزي).

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، رافاييل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ريكاردو هورتا (براغا)، أندريه سيلفا (لايبتزيغ الألماني)، غونسالو راموس (بنفيكا البرتغالي).

وغاب عن القائمة البرتغالية مهاجم ليفربول ديوغو جوتا بسبب الإصابة وجواو موتينيو (146 مباراة دولية) ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب بعد رونالدو، وذلك بسبب عدم الجاهزية البدنية.

ويشارك المنتخب البرتغالي في المجموعة الثامنة مع منتخبات غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية وسيفتتح مبارياته بملاقاة غانا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بملعب 974 بمنطقة رأس أبو عبود.