منتخب قطر يتربع على صدارة عرب آسيا في تصنيف فيفا

منتخب قطر

حقق المنتخب القطري تقدماً تاريخياً في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب تحقيق لقب كأس آسيا 2019.

وتربع العنابي على صدارة المنتخبات العربية في القارة الآسيوية، حيث خاض 11 مباراة الشهر الماضي، حصد على أثرها 140 نقطة، وقفز 38 مركزاً ليحتل المركز الـ 55 عالمياً.

على صعيد القارة الآسيوية، احتل المنتخب الإيراني الصدارة وجاء في المركز 22 عالمياً، يليه منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ثم قطر.

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بدوره، تقدم المنتخب الإماراتي 12 مركزاً ليحتل المركز الـ 67 على الصعيد العالمي، والسادس آسيوياً، بينما جاء الأخضر السعودي في المركز الـ 70 عالمياً والسابع آسيوياً.

ولم تشهد القارة الإفريقية تقدماً للمنتخبات العربية، حيث احتل المنتخب التونسي الوصافة خلف منتخب السنغال، وحل في المركز الـ 28 عالمياً، وحلت المركز في المركز 43 عالمياً والثالث إفريقياً، وجاء المنتخب المصري في المركز الـ 57 عالمياً والثامن على الصعيد الإفريقي، وتراجع جميعهم مركزاً واحداً في التصنيف.