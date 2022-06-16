منتخب مصر يقيل المدرب إيهاب جلال

أقال الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس المدير الفني إيهاب جلال مدرب المنتخب الأول بعد قرابة شهرين من توليه المنصب خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وقال حازم إمام مسؤول الاتحاد خلال مؤتمر صحفي في القاهرة أن "النتائج السلبية عجلت من هذا القرار".

وأضاف: "يتم بحث استقطاب أحد المدربين الأجانب على أن تبدأ المفاوضات مع أي مدرب محتمل."

وسقط منتخب مصر الذي غاب عنه القائد محمد صلاح إلى جانب بعض الأسماء المهمة الأخرى أمام نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد الخميس الماضي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتولى جلال الذي يبلغ من العمر 54 عاماً مهمة تدريب المنتخب خلفاً لكيروش في 12 من أبريل الماضي نظراً لعدم توصل الاتحاد لاتفاق مع البرتغالي حول تجديد العقد.