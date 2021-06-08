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منتخب هولندا يعلن غياب فان دي بيك عن يورو 2020

منشور 08 حزيران / يونيو 2021 - 05:28
دوني فان دي بيك
دوني فان دي بيك

أعلن منتخب هولندا المشارك في بطولة يورو 2020 غياب لاعب الوسط دوني فان دي بيك نجم مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

ولم يشارك فان دي بيك في مباراتي هولندا الوديتين قبل انطلاق البطولة أمام كل من اسكتلندا وجورجيا ولن يقوم المدير الفني للطواحين، فرانك دي بور، باستبداله في القائمة.

وتخوض هولندا مباراتها الأولى في البطولة ضمن المجموعة الثالثة أمام أوكرانيا يوم الأحد المقبل 13 يونيو، وستكون مباراة النمسا في الجولة الثانية يوم الخميس 17 يونيو، قبل اختتام دور المجموعات أمام مقدونيا الشمالية يوم 21 يونيو وجميعها في ملعب يوهان كرويف.

ثاني غياب عن منتخب هولندا قبل يورو 2020

وتعد هذه الإصابة الثانية التي يعاني منها منتخب هولندا بعد إعلانه القائمة النهائية، حيث سبق واستبعد دي بور حارس مرمى فالنسيا، ياسبر سيليسين من القائمة لإصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن هولندا تفتقد جهود مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، الذي غاب عن أغلب فترات الموسم الماضي بسبب إصابة بتمزق في أربطة الركبة وعدم تعافيه في الوقت المناسب للمشاركة في يورو 2020 .

كلمات دالة:دوني فان دي بيكمانشستر يونايتدمنتخب هولندايورو 2020

Via SyndiGate.info


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