من الأفضل لقيادة هجوم مانشستر يونايتد الموسم القادم؟

البوابة - يدرك مانشستر يونايتد تماماً الحاجة إلى تدعيم خط هجومه بهداف يستطيع تسجيل 20 هدف على الأقل كل موسم، مما يحتم دخول سوق الانتقالات بقوة هذا الصيف.

ولم ينجح الفريق الإنجليزي العريق في التعاقد مع قناصٍ قادر على زيارة الشباك بشكل مستمر رغم التطور الكبير في المستوى هذا الموسم تحت إشراف المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ.

وطرحت وسائل الإعلام في الأسابيع الماضية عدة أسماء تدرس إدارة يونايتد ضم أحدها، نستعرضها تالياً في هذا التقرير:

الإنجليزي هاري كين (توتنهام)

لطالما ارتبط اسم قائد منتخب إنجلترا بالرحيل عن سبيرز صوب أحد أندية القمة، وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية مؤخراً أن اللاعب يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي على أن ينتقل إلى صفوف بايرن ميونخ المهتم بخدماته.

ويعد مانشستر يونايتد أحد أبرز المرشحين لاقتناص هداف توتنهام بحال الاتفاق على قيمة بيع تناسب الطرفين.

ويمتد عقد كين الحالي مع توتنهام حتى الثلاثين من يونيو لعام 2024، وتصل قيمته السوقية لحوالي 90 مليون يورو في الوقت الراهن.

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

بدا أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً سيختار الرحيل عن نابولي متصدر الدوري الإيطالي خلال الصيف، إلا أن نجم منتخب نيجيريا عبر في الأيام الماضية عن فخره بارتداء قميص البارتينوبي وحبه الشديد وتقديره لجماهير النادي التي قابلته بعواطف غير مسبوقة.

ومع ذلك، لا يمكن استبعاد رؤية أوسيمين في ملعب أولد ترافورد الموسم المقبل، وذلك بحال تقدم النادي بعرضٍ مالي يوافق عليه أوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي والذي قد تتجاوز قيمته حاجز الـ 120 مليون يورو.

ويرتبط النيجيري بعقدٍ ساري المفعول مع النادي الإيطالي حتى يونيو من عام 2025.

الغاني محمد قدوس (أياكس)

رغم أنه لا يلعب كمهاجم صريح، إلا أن الموهبة التي يتمتع بها لاعب خط الوسط المتقدم لفتت أنظار مسؤولي يونايتد، ناهيك عن عمله في السابق تحت إمرة تين هاغ بالذات في أياكس.

كما أن سنه الصغير (22 عاماً) يجعله مرشحاً مميزاً لتدعيم صفوف فريق الشياطين الحمر، إضافة لسعره المنخفض مقارنة بغيره من الخيارات (30 مليون يورو حالياً وفقاً لموقع ترانسفير ماركت).

ويمتد الاتفاق الذي يجمع قدوس بأياكس حتى صيف عام 2025.

الفرنسي راندال كولو مواني (آينتراخت فرانكفورت)

أصبح المهاجم صاحب الـ 24 عاماً أحد أبرز النجوم الصاعدين هذا الموسم ودخل أجندات عدة أندية كبيرة على غرار مانشستر يونايتد.

ويتألق الفرنسي حالياً في آينتراخت فرانكفورت الذي سجل له 20 هدفاً وصنع 14 هدفٍ آخر خلال 39 مباراة بجميع المنافسات هذا الموسم حتى الآن.

ومع أن عقده الحالي مع العملاق الألماني سيصل إلى نهايته بحلول صيف عام 2027، إلا أن قيمته المنخفضة نسبياً (65 مليون يورو) تجعله من بين الخيارات المنطقية.