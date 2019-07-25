من الممكن حظر انتقال غريزمان لبرشلونة

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني أنه من الممكن حظر بطاقة أنتوان غريزمان المنضم هذا الصيف لبرشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد.

ووقع الدولي الفرنسي على عقد انتقاله للبارسا بعد كسر عقده مع الروخيبلانكوس بدفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

ويسعى أتلتيكو مدريد للحصول على 80 مليون يورو إضافية، لوجود أدلة لديه بأن التفاوض بين برشلونة وغريزمان تم قبل موعد تقليص الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو.

وقال تيباس، خلال تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "تقدم أتلتيكو مدريد بطلب كتابي، وتساءل عما إذا كان ممكناً ألا نمنح برشلونة بطاقة غريزمان".

وأضاف: "هناك إمكانية بالفعل لحظر بطاقة جريزمان، لكن هناك آلية للعمل وهيئات يجب أن تحل الوضع".

واختتم حديثه بقوله: "ليس لدي أي معلومات حول هذا الملف، لأعلن ما يمكن أن يحدث".