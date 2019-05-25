من سيرحل عن برشلونة هذا الصيف؟

تتوقع جماهير برشلونة دخول سوق الانتقالات الصيفية بقوة، حتى يتم التعاقد مع نجوم قادرين على مساعدة البارسا في تحقيق الألقاب والبطولات الموسم القادم، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.

ويستعد بعض النجوم لتمثيل البارسا للمرة الأخيرة في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، قبل أن ينطلق موسم الانتقالات الصيفية.

ياسبر سيليسين

كشف الحارس الهولندي عن نيته الرحيل بعد انتهاء الموسم في حديث لوسائل الإعلام في بلاده، لأنه لا يريد إضاعة عام آخر لا يشارك فيه مع البارسا سوى في بطولة كأس ملك إسبانيا أو المواجهات غير المهمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وارتفعت القيمة السوقية للحارس الهولندي التي وصلت إلى 30 مليون يورو، بفضل أدائه الجيد مع برشلونة خلال السنوات الماضية، وقدرته على المساهمة بوصول فريقه إلى النهائي الثالث على التوالي في كأس ملك إسبانيا.

فيليبي كوتينيو

تنتظر إدارة برشلونة انتهاء الموسم حتى تجد أحد الأندية المهتمة بشراء عقد البرازيلي الذي لم يقدم الأداء المطلوب، بالإضافة إلى مشاكله الكبيرة مع جماهير البارسا، خاصة ما فعله في دوري أبطال أوروبا، لذلك سيكون البلاوغرانا مستعداً لبيعه مقابل 100 مليون يورو.

سامويل أومتيتي

عانى المدافع الفرنسي من الإصابة، ولم يُقدم المستوى المطلوب منه بعد العودة منها، مع قرب وصول الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت من أياكس أمستردام، لذلك تحاول إدارة البارسا إقناعه بالرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية.

مالكوم

تُفكّر إدارة برشلونة في الآونة الأخيرة بالبرازيلي الذي لم يقدم ما يكفي، بسبب عدم أخذه الفرصة للمشاركة في التشكيلة الأساسية مع وصول عدد من النجوم في الصيف، لذلك يسعى النادي لبيعه مقابل 35 مليون يورو بدلاً من 41 مليون يورو تم دفعها لاستقطابه الصيف الماضي.

إيفان راكيتيتش

يُمثل الكرواتي حالة خاصة لدى برشلونة الذي يريد بيعه حتى يمول صفقات أخرى، لكنه يصطدم برغبة المدرب إيرنيستو فالفيردي، الذي يعتبره أحد الركائز الأساسية في تشكيلته ولا يرغب بالاستغناء عن خدماته، إلا إذا أراد صاحب الـ 31 عاماً المغادرة في سوق الانتقالات.

رافينيا

يطمح البارسا لبيعه أو إعارته لأحد الفرق المهتمة خلال سوق الانتقالات الصيفية، خاصة أن عقده سينتهي في صيف 2020، لذلك يريد النادي الاستماع للعروض المقدمة له.

كيفين برينس بواتينغ

لم يُقدم المهاجم الغاني شيئاً يذكر مع برشلونة في البطولات المحلية والقارية، لذلك سيعود مرة أخرى إلى ساسوولو، الذي حاء منه خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.