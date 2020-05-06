من سيكون نجم غلاف فيفا 21؟

‎أصبحت ألعاب الفيديو جزءاً من حياة الرفاهية حالياً، وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، مع تخصيص الأندية واللاعبين مزيداً من الوقت للملاحقات الافتراضية.

وتعد ‎سلسلة فيفا أكبر الألعاب وأكثرها مبيعاً في العالم، حيث يستخدمها الملايين من اللاعبين المتحمسين - بمن فيهم المحترفون - وأصبح الظهور على غلاف FIFA الآن موضع هيبة كبيرة للاعبي كرة القدم، ناهيك عن المكافأة المالية بفضل التسويق المرتبط به والعلامة التجارية.

‎لذلك، من سيظهر على غلاف فيفا 21 لدى إصدارها من شركة EA Sports؟

‎يبدو من المحتمل أن يكون للإصدار القادم أكثر من نجم غلاف، أمثال إيدين هازارد وفيرجيل فان دايك لديهم احتمالات قوية للاستمرار على أغلفة اللعبة نظراً لسمعتهم ومكانتهم.

في الواقع ، بالنظر إلى مشاكل إصابة البلجيكي، يمكن القول أن فرص الهولندي أكبر، كونه كان الأقرب من ليونيل ميسي في حفل الكرة الذهبية لعام ٢٠١٩.

‎ميسي بالطبع منافس دائم على الغلاف الأمامي لفيفا، لكن وضعه معقد بسبب شراكة برشلونة الحصرية مع لعبة PES التي تصدرها شركة كونامي المنافسة.

وبالمثل، يبدو مستبعداً أيضاً أن يظهر كريستيانو رونالدو على غلاف فيفا 21 بسبب شراكة يوفنتوس مع الشركة اليابانية.

‎لكن هنالك الكثير من البدائل للثنائي الذي هيمن على كرة القدم (وغلاف FIFA) في العقد الماضي.

النجوم الصاعدون مثل باريس سان جيرمان كيليان مبابي أو مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند يبهرون المعجبين خلال المواسم الماضية.

‎نيمار زميل مبابي يعد منافساً قوياً آخر وله تاريخ مع الشركة المنتجة لفيفا، بعد أن ظهر على الغلاف الخاص بفيفا 19، على الرغم من أن البرازيلي يفضل بلا شك الحصول على الأجر منفرداً.

‎في كل عام تتم دعوة مشجعي FIFA في جميع أنحاء العالم للتصويت للاعب الذي يرغبون في رؤيته على غلاف اللعبة، والذي على الرغم من أنه قد لا يتم الالتفات إليه في النهاية، فإنه يعطي الشركة المنتجة إشارة إلى من قد يكون الخيار المفضل.

‎بعض المرشحين في التصويت على سبيل المثال يشملون لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا، ولاعب ليفربول محمد صلاح والمخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، ومهاجم توتنهام هيونغ مين سون هو اقتراح شائع للكثيرين، إلى جانب أمثال روبرت ليفاندوفسكي وكيفين دي بروينه وكريستيان بوليسيتش.

‎في المقابل، فإن اتفاقيات الترخيص الموجودة مع كونامي تعني أنه من غير المرجح أن يظهر لاعبو برشلونة ويوفنتوس على غلاف فيفا 21.

لذلك، بالإضافة إلى ميسي ورونالدو ، يبدو منطقياً استبعاد أمثال أنتوان غريزمان وباولو ديبالا ولويس سواريز وفيليبي كوتينيو.

‎من هو نجم غلاف فيفا 20؟

‎كان هازارد نجم غلاف الإصدار القياسي، فيما ظهر فان دايك على غلاف نسخة الأبطال، وجرى اختيار زين الدين زيدان كنجم إصدار FIFA 20 المميز حيث تفوقت الشركة بالوصول إلى أسطورة ريال مدريد السابق الذي طال انتظاره.

اللعبة نجوم الغلاف فيفا 20 إيدين هازارد / فيرجيل فان دايك / زين الدين زيدان فيفا 19 كريستيانو رونالدو / نيمار / كيفن دي بروينه / باولو ديبالا فيفا 18 كريستيانو رونالدو فيفا 17 ماركو رويس فيفا 16 ليونيل ميسي فيفا 15 ليونيل ميسي فيفا 14 ليونيل ميسي فيفا 13 ليونيل ميسي فيفا 12 واين روني / كاكا فيفا 11 واين روني / كاكا فيفا 10 واين روني



‎كان وضع فيفا 19 أكثر تعقيداً فيما يتعلق بنجم الغلاف ، حيث تم استبدال رونالدو بالثلاثي نيمار وكيفين دي بروينه وباولو ديبالا في منتصف الموسم.

‎ظهر كريستيانو رونالدو على أنه الوجه الوحيد على غلاف اللعبة للمرة الثانية بعد أن ظهر أيضاً على غلاف فيفا 18.

قبل بضع سنوات من ظهور نجم البرتغال على الغلاف، كان منافسه الأبدي ميسي هو الوجه بلا منازع المتواجد على أغلفة فيفا 13 و فيفا 14 و فيفا 15 و فيفا 16.

‎خلف الأرجنتيني جاء الألماني مهاجم بوروسيا دورتموند ماركو رويس في فيفا 17، فيما ظهر واين روني على الغلاف قبل ميسي، إلى جانب كاكا.