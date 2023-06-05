نتعرف في هذه المقالة على هوية حكم مباراة مانشستر سيتي وإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 ، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة يوم السبت المقبل.

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة أقوى وأهم لقاء في الموسم الكروي بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي في إطار منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 .

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ومن المقرر أن يلعب نهائي دوري الأبطال هذا العام على أرضية ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول بتركيا يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

من هو حكم مباراة مانشستر سيتي وإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" عن اختيار الحكم البولندي شيمون مارتشينياك ليكون حكم مباراة مانشستر سيتي وإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وسينضم إلى مارتشينياك في الطاقم التحكيمي كل من الحكم المساعد باول سوكولنيكي والحكم المساعد الآخر توماش ليستكيفيتش، كما تم تعين إشتفان كوفاتش حكمًا رابعًا في هذا اللقاء المرتقب، فيما سيتولى الحكم توماش كفايتكوفسكي مسؤولية تقنية الفيديو المساعدة "الفار" "VAR".

يشار إلى أن شيمون مارتشينياك تم تعيينه سابقًا لإدارة العديد من المباريات النهائية، آخرها وأبرزها المباراة النهائية في كأس العالم قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا التي انتهت بفوز التانغو بركلات الترجيح وتتويج ليونيل ميسي ورفاقه للمرة الثالثة.