من هو فخر العرب الحقيقي... صلاح أم محرز؟

بمجرد إسكان الجزائري رياض محرز للكرة في شباك منتخب نيجيريا، خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من ركلة حرة رائعة، وإطلاق الحكم الغامبي باكاري غاساما صافرة نهاية اللقاء بعده، انتشى الجمهور العربي بتأهل محاربي الصحراء إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد التغلب على نيجيريا بهدفين لهدف.

وبعد الأداء المميز الذي قدمه محرز، أثار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بالسؤال: من هو فخر العرب الحقيقي؟