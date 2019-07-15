من هو فخر العرب الحقيقي... صلاح أم محرز؟

بمجرد إسكان الجزائري رياض محرز للكرة في شباك منتخب نيجيريا، خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من ركلة حرة رائعة، وإطلاق الحكم الغامبي باكاري غاساما صافرة نهاية اللقاء بعده، انتشى الجمهور العربي بتأهل محاربي الصحراء إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد التغلب على نيجيريا بهدفين لهدف.
وبعد الأداء المميز الذي قدمه محرز، أثار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بالسؤال: من هو فخر العرب الحقيقي؟
عقب انتهاء نصف النهائي، دخل الجمهور العربي في نقاش حول تعبير "فخر العرب"، وهو اللقب الذي أطلقه المعلقون ومتابعو الكرة على النجم المصري محمد صلاح، لكن البعض كان له وجهة نظر أخرى بعد لقاء الأمس، معتبرين أن محرز يستحق هذا الوصف على الأقل في الوقت الراهن.
وانقسم الجمهور بين اختيار صلاح ومحرز، فنعت رواد موقع "تويتر" اللاعب الجزائري بهذا اللقب، واصفين إياه بـ "الرجل الحديدي والأفضل عربياً وإفريقياً"، فيما رأى آخرون أن نجم ليفربول هو "فخر العرب دائماً وأبداً"، حسب ما أظهرته تعليقاتهم.
ويعيش النجم الجزائري موسماً ربما يكون الأفضل في مسيرته، خاصةً أنه فاز بجميع الألقاب المحلية هذا الموسم مع مانشستر سيتي، وهي الدرع الخيرية، والدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، وكأس رابطة الأندية (كاراباو)، كما ساهم في وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.
على الجانب الآخر، ختم صلاح موسمه بشكل جيد مع ليفربول، بعد إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، وحفاظه على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني توالياً، فيما جاءت مشاركته في كأس الأمم الإفريقية مخيبة للآمال، بعد خروج المنتخب المصري من دور الـ 16، إثر الهزيمة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف.
Via SyndiGate.info
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