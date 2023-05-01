نستعرض معكم من خلال هذه المقالة هوية معلق مباراة أرسنال وتشيلسي يوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، موعد مباراة أرسنال وتشيلسي والقنوات الناقلة.

يخوض نادي أرسنال مواجهة قوية على أرضية ملعبه "الإمارات" أمام الضيف نادي تشيلسي في ديربي لندن المرتقب يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 في إطار منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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ويطمح الجانرز إلى مواصلة تحقيق الفوز وحصد النقاط على أمل تعثر مانشستر سيتي في قادم الجولات وبقاء أمل التتويج باللقب حاضرًا، في حين يسعى تشيلسي لوقف الخسارات المتتالية تحت قيادة فرانك لامبارد وخاصة بعد الوصول إلى المركز 12 في الترتيب.

من هو معلق مباراة أرسنال وتشيلسي الثلاثاء 2 مايو 2023 في الدوري الإنجليزي؟

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة أرسنال وتشيلسي الثلاثاء 2 مايو 2023 في الدوري الإنجليزي، حيث وقع الاختيار على المعلق حسن العيدروس.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي هو يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر والسودان وقطر، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان، على قناة beIN Sports 1 Premium.