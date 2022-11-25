من هو معلق مباراة قطر والسنغال اليوم في كأس العالم 2022؟

يمكن متابعة مباراة قطر والسنغال اليوم الجمعة والتي ستقام على أرضية ستاد الثمامة لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتذاع هذه المواجهة المهمة التي تجمع بطل قارة آسيا بنظيره بطل قارة إفريقيا عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية وعلى قناة beIN Sports HD 2 Max في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويتولى اليمني حسن العيدروس التعليق عليها.

مباراة قطر والسنغال تعد بالكثير

يعد هذا اللقاء فرصة للقطريين من أجل استعادة توازنهم بعد الخسارة في المباراة السابقة أمام منتخب إكوادور بنتيجة 0-2.

بدوره، يرغب المنتخب السنغالي في الخروج بنتيجة إيجابية يحيي من خلالها حلمه ببلوغ الدور الثاني بعد سقوطه هو الآخر في لقائه الأول أمام المنتخب الهولندي بهدفين دون رد أيضاً.