مهرجان الفيفا للمشجعين في قطر: الموعد – الموقع – طريقة الوصول

في أربع نسخ من كأس العالم، عُرف مهرجان الفيفا للمشجعين بأنه أعظم حفل كرة قدم يشهده العالم، باعتباره حدثًا مثاليًا لعشاق الترفيه والتشويق ووجهة جديدة للمشجعين من أجل الاستمتاع بكرة القدم، والموسيقى، والألعاب، وأطباق الطعام، والثقافة المحلية من خلف أسوار استادات المونديال.

ويُعد مهرجان الفيفا للمشجعين - FIFA Fan Festival المكان المثالي لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 وكأس العالم للسيدات 2023، ووجهة مركزية لعشاق كرة القدم حيث يلتقي المشجعون من جميع أنحاء العالم لمشاركة مشاعرهم والاحتفال بالجو الفريد لكأس العالم.

مهرجان الفيفا للمشجعين

كما يُعد مهرجان الفيفا للمشجعين جزءًا أساسيًا من تجربة كأس العالم التي تقام مرة كل أربع سنوات في البلد المضيف، ويمنح جميع المشجعين - من عشاق كرة القدم؛ طرق جديدة للتواصل والمشاركة من خلال مهرجانات الموسيقى والطعام والثقافة والفن.

مهرجان الفيفا للمشجعين الذي أقيم بالتزامن مع مونديال ألمانيا 2006 أولى نسخ مهرجانات الفيفا، وشهد حينها توافد نحو 40 مليون زائر من مختلف قارات العالم الخمس.

وفي مونديال قطر 2022،ستُقام فعاليات مهرجان الفيفا للمشجعين بحُلة جديدة ذات نكهة عربية أصيلة تليق بقطر وضيوفها، ثم سيحط الرحال في أستراليا ونيوزيلندا 2023 مسجّلا بذلك أول حضور له في بطولة كأس العالم للسيدات.

مهرجان الفيفا للمشجعين في قطر 2022

نظرًا للطبيعة الخلابة التي تتمتع بها دولة قطر، سيُقام مهرجان الفيفا للمشجعين خلال مونديال قطر 2022 في مكان واحد وفي قلب قطر وتحديدًا وسط الدوحة ألا وهو حديقة البدع وذلك طيلة أيام البطولة، من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وخلال مونديال قطر 2022، ستتحول حديقة البدع إلى الوجهة الترفيهية الأولى والأبرز لدى مشجعي كأس العالم الذين أتو من كل حجب وصوب للاستمتاع بقائمة طويلة من الفعاليات الترفيهية المميزة.

وسيحظى كل شخص يحضر مهرجان الفيفا للمشجعين في قطر 2022 بتجربة خاصة في حديقة البدع، والاستمتاع بأفق الخليج الغربي كخلفية ساحرة، وبالبث المباشر للمباريات، إضافة لمجموعة راقية من العروض الموسيقية والثقافية في جو تغمره خدمات مميّزة ومزيّنة بمختلف أطباق الطعام اللذيذ والمشروبات المنعشة.

حديقة البدع

كان يُطلق عليها سابقًا اسم حديقة الرميلة، هي واحدة من أشهر معالم السياحة في الدوحة وتقع بالقرب من مسرح قطر الوطني الذي يضم 490 مقعدًا.

كما تقع حديقة البدع بالقرب من خليج الدوحة وتطل على كورنيش الدوحة وهي مكانًا مناسبًا لمراقبة الطيور.

أما كورنيش الدوحة فهو عبارة منتزه على الواجهة البحرية ويمتد لمسافة سبعة كيلومترات على طول خليج الدوحة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويُعد كورنيش الدوحة منطقة جذب سياحي وترفيهي شهير داخل الدوحة، حيث تقام الاحتفالات السنوية بالأعياد الوطنية مثل اليوم الوطني لدولة قطر واليوم الرياضي الوطني.

موقع حديقة البدع

طريقة الوصول لـ حديقة البدع الدوحة

سيتم توفير وسائل نقل مخصصة من وإلى الملاعب لـ مهرجان الفيفا للمشجعين، لذا لن يضطر الزوار الذين يحملون تذاكر المباراة إلى تفويت أي حدث حيث سيتمكنون من التنقل بسرعة وكفاءة بين كلا الموقعين.

ويمكن الوصول للحديقة عبر الحافلة، أو المترو، أو سيرًا على الأقدام في حال التواجد في كورنيش الدوحة.

كيف تصل إلى حديقة البدع عبر المترو ؟

يمكن الوصول لحديقة البدع الدوحة عبر عدة محطات المترو

اسم المحطة المسافة الخليج الغربي West Bay أقل سير 18 القصر الأبيض the Withe Palace أقل سير 36 السد Al Saad أقل سير 58

كيف تصل إلى حديقة البدع عبر الحافلة ؟

اسم الخط الاتجاه M143 محطة الكورنيش - دائري عبر وادي الصايل T610 محطة حافلات المنطقة الصناعية

موعد مهرجان الفيفا للمشجعين في قطر 2022

التاريخ: 21 نوفمبر - 18 ديسمبر 2022

21 نوفمبر - 18 ديسمبر 2022 المكان: الدوحة، قطر

الدوحة، قطر الموقع: حديقة البدع

ماذا تتوقع من مهرجان الفيفا للمشجعين ؟

مهرجان الفيفا للمشجعين

يُعتبر مهرجان الفيفا للمشجعين فرصة استثنائية لا تحدث إلا كل 4 سنوات، وذلك تزامنًا مع بطولة كأس العالم من أجل الاستمتاع بما يلي:

الاستمتاع بمتابعة مواجهات كأس العالم للرجال والسيدات في موقع مميز.

مشاهدة البث المباشر للمباريات على شاشات عملاقة في الهواء الطلق.

الاستمتاع بتجربة برامج ترفيهية نابضة بالحياة.

الاحتفال مع المعجبين العالميين والمحليين.

تجربة النكهة المحلية للبلد المضيف.

الاستمتاع بالعروض الحصرية للشركات الراعية لمونديال 2022.

الاستمتاع بركن للطعام يوفّر ما لذّ وطاب من المأكولات المحلية والعالمية.

الاستمتاع بعروض موسيقية عالمية ومحلية مقطوعات حيّة لأشهر الفنانين.

الاستمتاع بمنصات تفاعلية حقيقية ورقمية مخصصة لكل الفئات العمرية من أجل التمتع بلعب الكرة في ميادين صغيرة أو أمام منصات رقمية.

مونديال قطر 2022

يستعد العالم لمتابعة تفاصيل ومجريات بطولة كأس العالم بنسخته الـ22 في دولة قطر، في الفترة ما بين 20 نوفمبر - 18 ديسمبر 2022.

طوابع وملصقات كأس العالم قطر 2022