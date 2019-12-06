مواجهة أتلتيكو مدريد وفياريال تنتهي بالتعادل السلبي

خيّم التعادل السلبي على مباراة أتلتيكو مدريد ومستضيفه فياريال، في المباراة التي أقيمت على ملعب لا سيراميكا، في افتتاح المرحلة السادسة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

ظهر أتلتيكو بشكل سيء في الشوط الأول، حيث تواصلت الأزمة الهجومية الواضحة ولم يصنع الفريق الخطورة في أي كرة تذكر، بينما كان فياريال هو الطرف الأفضل وصاحب الخطورة المحسوسة نوعاً ما.

ربما تحسن الوضع إلى حدٍ ما في الشوط الثاني، لكن فياريال كان قريباً من التسجيل في أكثر من فرصة لولا سوء الحظ الذي لازمه.

الفرصة الأخطر على الإطلاق لفياريال كانت في الدقيقة 76 عندما أتت الكرة إلى المهاجم لوكومبي في منطقة الجزاء دون رقابة، لكنه سدد كرة ضعيفة تصدى لها يان أوبلاك بسهولة شديدة.

لودي هو الآخر في الدقيقة 78 أضاع هدفاً محققاً بعد عرضية من جواو فيليكس سددها على الطائر وهو أمام المرمى، لكن الكرة ذهبت إلى المدرجات وسط حسرة دييغو سيميوني وكتيبته.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو رصيد إلى النقطة 26 ويبقى في المركز السادس، في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد فياريال إلى النقطة 19 وتقدم إلى المركز الثاني عشر.

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