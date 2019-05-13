مواجهة بين زيدان وكورتوا

أجرى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد محادثات مباشرة مع الحارس تيبو كورتوا للتشاور حول مستقبل الدولي البلجيكي.

ومنذ عودته، عمل "زيزو" على مداورة حراس مرمى الملكي، كايلور نافاس وكورتوا وابنه لوكا زيدان، مما دفع البلجيكي للخشية على مستقبله في الفريق.

لكن صحيفة "أوكيدياريو" الإسبانية قالت أن المدير الفني الفرنسي أكد لكورتوا أنه ما زال الخيار الأول بالنسبة له.

وتوجه هذه التطورات ضربة لطموحات نافاس الذي كان يمني النفس في فرض نفسه أساسياً ضمن تشكيلة ريال مدريد.

في المقابل، يبدو أن الشاب لوكا يقترب أكثر فأكثر من الانتقال لبازل في سويسرا.