مواجهة ثأرية لليفربول أمام إيفرتون

يخوض ليفربول لقاءه مع ضيفه وجاره إيفرتون ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز باحثاً عن استعادة توازنه وتحقيق الثأر بعد أربعة أشهر على مواجهتهما الأولى للموسم التي كانت بداية الانحدار بالنسبة لفريق يورغن كلوب ليس بسبب التعادل فيها 2-2، بل لأنها شهدت إصابة قلب دفاعه فيرجيل فان دايك.

وخسر الريدز في تلك المباراة التي أقيمت في 17 أكتوبر جهود فان دايك بعد تدخل قاس من الحارس جوردان بيكفورد، وكان لغياب قلب الدفاع الهولندي منذ ذلك الوقت الأثر الأكبر في تدهور مستوى حامل اللقب الذي عادت إليه الروح بعض الشيء الثلاثاء بفوزه خارج أرضه على لايبتزيغ الألماني 2-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال بفضل هدفي محمد صلاح وساديو ماني.

ولم يشأ كلوب المبالغة بالتفاؤل بعد الفوز في مباراة الثلاثاء، قائلاً: “لم نعد أطفالاً، بالتالي نحن لا نقول بأن كل شيء على ما يرام بعد الفوز بمباراة واحدة. الأمر الأهم هو أننا عدنا لنلعب كرة جميلة مجدداً”.

وبعد اكتفائه بتعادلين مخيبين في المرحلتين الماضيتين، يدرك مانشستر يونايتد أن أي تعثر جديد الأحد ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد سيقضي على أي حلم له بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2013، كونه أنه يخوض بعدها ثلاث مواجهات صعبة أمام تشيلسي ومانشستر سيتي وويست هام يونايتد الذي يحتل المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف البلوز.

كان من المتوقع أن يكون ليفربول منافساً شرساً لسيتي على اللقب بعدما فك عقدته الموسم الماضي من خلال تتويجه بطلاً للمرة الأولى منذ 1990 بفضل رؤية كلوب وجهود لاعبين مثل صلاح، وماني وفان دايك.

لكن تعثر الريدز كان رهيباً لدرجة أنهم يدخلون مباراة الديربي أمام إيفرتون وهمهم الأكبر أن يكونوا ضمن الأربعة الآوائل مجدداً بعدما تراجعوا إلى المركز السادس بخسارة مبارياتهم الثلاث الماضية.

ويحتل تشيلسي حالياً المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بفارق نقطتين عن ليفربول قبل مباراته السبت في ملعب ساوثهامبتون، بعدما حقق بداية مثالية مع مدربه الجديد توماس توخيل الذي استهل مشواره كخليفة لفرانك لامبارد بتعادل قبل الفوز بالمباريات الأربع التالية في الدوري، إضافة إلى فوز آخر في الدور الخامس لمسابقة الكأس.

وسيكون ليستر سيتي الذي يحل ضيفاً الأحد على أستون فيلا، متربصاً ليونايتد إذ لا يتخلف عن الشياطين الحمر في المركز الثالث سوى بفارق الأهداف.

في وقت يحلق مانشستر سيتي نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه ليس إذا كان آرسنال قادراً على إيقاف فريق المدرب جوسيب غوارديولا، بل هل ما يحققه الأخير هو الأفضل منذ قدومه إلى ملعب الاتحاد في 2016؟

لا شيء يمكن الحديث عنه حالياً بيقين سوى أن سيتي بات المرشح الأقوى على الإطلاق للفوز بلقبه الثالث في الدوري الممتاز بقيادة غوارديولا، بعدما استفاد الأربعاء على أكمل وجه من مباراته المؤجلة مع مستضيفه إيفرتون بالفوز على فريق المدرب كارلو أنشيلوتي 3-1، ما سمح له بتوسيع الفارق الذي يفصله عن جاره اللدود مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط قبل 14 مرحلة على ختام الموسم.

ويحلق سيتي عالياً، فارضاً نفسه أحد أبرز الفرق في القارة الأوروبية بأكملها بعدما حقق إنجازاً فريداً من نوعه بين أندية الدوري الممتاز، بخروجه منتصراً من جميع مبارياته الـ 17 الأخيرة في جميع المسابقات.

وبات سيتي أول فريق في دوري الكبار يخرج منتصراً من مبارياته العشر الأولى في الدوري بداية العام الجديد.

وما يزيد من حجم إنجاز فريق غوارديولا الذين يحلون الأحد ضيوفاً على آرسنال وعينهم على مباراة الأربعاء ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب بوشكاش آرينا في بودابست بسبب قيود السفر على القادمين إلى ألمانيا للحد من تفشي النسخ المتحورة من فيروس كورونا، أنهم يحلقون بغياب هدافهم التاريخي سيرجيو أغويرو على القسم الأكبر من الموسم حتى الآن، إن كان بسبب كورونا أو الإصابة.

ولعبت حنكة غوارديولا دوراً مفصلياً في تخطي جميع المصاعب والإصابات الكثيرة وتداعيات الوباء، لكن المدرب الإسباني شدد على ضرورة عدم التراخي في ظل الجدول المزدحم، بالقول “الفوز بعشر مباريات متتالية في مستهل العام أمر جميل لكن ما ينتظرنا الآن هو آرسنال. من الأفضل ألا ننظر إلى جدول المباريات لأنك ذلك سيجعلك تصاب بالاكتئاب”.

وأردف قائلاً: “لكنه تحد جميل في الوقت ذاته”.

وغاب عن سيتي هدافه المتألق إيلكاي غوندوغان بسبب إصابة تعرض لها في المباراة التي سبقتها ضد توتنهام، لكن غوارديولا أفاد بأن الألماني يشعر “بتحسن كبير. الإصابة ليست خطيرة لكن لتجنب المخاطرة، منحناه المزيد من أيام الراحة لكن من المفترض أن يكون جاهزاً لمباراتي آرسنال ومونشنغلادباخ”.

ولعب نجم الوسط دوراً أساسياً في السلسلة الرائعة التي يحققها سيتي منذ مطلع العام بتسجيل 11 هدفاً في آخر 12 مباراة لابن الثلاثين عاماً في الدوري الممتاز.

وبفوزه على إيفرتون، حسم سيتي الذي لم يذق طعم الهزيمة في آخر 24 مباراة، ثالث قمة له على التوالي، إذ سبق أن تغلب على ليفربول (4-1) وتوتنهام (3-0)، ويأمل أن يخرج منتصراً أيضاً من مواجهته مع آرسنال الذي عاد في المرحلة الماضية إلى سكة الانتصارات بعدما حاد عنها لثلاث مباريات متتالية، لكنه ما زال بعيداً عن دوري الأبطال إذ يتخلف في المركز العاشر بفارق 8 نقاط عن جاره تشيلسي.

وينافس سيتي على أربع جبهات هذا الموسم، ففضلاً عن الدوري وكأس الرابطة التي بلغها للعام الرابع على التوالي في سعيه للقب الرابع توالياً والثامن لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول، بلغ ربع نهائي مسابقة الكأس حيث سيلاقي إيفرتون في 20 مارس المقبل، وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.