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مواعيد مباريات المنتخب الفرنسي في كأس العالم قطر 2022

منشور 15 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:52
كريم بنزيمة (الثاني من اليسار) أفضل لاعب في العالم يقود فرنسا في المونديال (المصدر: أ ف ب)
كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم يقود فرنسا في المونديال (المصدر: أ ف ب)

تعرف مع موقع البوابة على جدول مواعيد مباريات المنتخب الفرنسي في كأس العالم قطر 2022 الذي يمكن متابعة مجرياته بدءاً من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

نجح الفرنسيون حاملو اللقب في بلوغ النسخة القادمة من المونديال بعد احتلال صدارة المجموعة الأوروبية الرابعة في التصفيات برصيد 18 نقطة من 8 مباريات.

ويحلم "الديوك" بالاحتفاظ باللقب العالمي تحت إشراف ديدييه ديشامب والفوز به للمرة الثالثة على مر التاريخ بعد نسختي 1998 و 2018.

ويشارك منتخب فرنسا في المونديال القطري ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات أستراليا وتونس والدنمارك.

ما هي مواعيد مباريات المنتخب الفرنسي في كأس العالم قطر 2022 ؟

فيما يلي جدول مباريات الفرنسيين في دور المجموعات (بتوقيت مكة المكرمة):

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
22:00 فرنسا x أستراليا الجولة الأولى (ستاد الجنوب) المجموعة الرابعة beIN Sports Max
السبت 26 نوفمبر 2022
19:00 فرنسا x الدنمارك الجولة الثانية (ستاد 974) المجموعة الرابعة beIN Sports Max
الأربعاء 30 نوفمبر 2022
18:00 تونس x فرنسا الجولة الثالثة (ستاد المدينة التعليمية) المجموعة الرابعة beIN Sports Max
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