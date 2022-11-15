تعرف مع موقع البوابة على جدول مواعيد مباريات المنتخب الفرنسي في كأس العالم قطر 2022 الذي يمكن متابعة مجرياته بدءاً من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

نجح الفرنسيون حاملو اللقب في بلوغ النسخة القادمة من المونديال بعد احتلال صدارة المجموعة الأوروبية الرابعة في التصفيات برصيد 18 نقطة من 8 مباريات.

ويحلم "الديوك" بالاحتفاظ باللقب العالمي تحت إشراف ديدييه ديشامب والفوز به للمرة الثالثة على مر التاريخ بعد نسختي 1998 و 2018.

ويشارك منتخب فرنسا في المونديال القطري ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات أستراليا وتونس والدنمارك.

ما هي مواعيد مباريات المنتخب الفرنسي في كأس العالم قطر 2022 ؟

فيما يلي جدول مباريات الفرنسيين في دور المجموعات (بتوقيت مكة المكرمة):