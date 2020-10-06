مودريتش: التحكيم وتقنية الفيديو لا يساعدان ريال مدريد

تحدث لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد والمنتخب الكرواتي حول مساعدة الحكام وتقنية الفيديو للفريق الملكي مؤكداً أن ذلك مجرد وهم لدى البعض ليس إلا.

وظهر الكرواتي وهو يقدم كتابه الجديد الذي يحكي فيه الكثير من الأسرار حول مسيرته وما حدث خلالها.

وقال مودريتش أن البعض يتحدثون عن استفادة ريال مدريد من تقنية الفيديو، لكن لا يوجد في الواقع ما يؤكد أو يثبت ذلك، وأوضح: "تقنية الفيديو هي ما تجعل كرة القدم أكثر عدالة، قبل أن تتحدث عن مساعدة التقنية لريال مدريد أخبرني عن قرار اتخذته ولم يكن صحيحاً وصب في مصلحة فريقنا.

"عندما يعمل حكم الفيديو المساعد ضد ريال مدريد أو يرتكبون خطأ ضدنا في وقت من الأوقات لا أحد يتحدث. كانت هناك مباريات لم نحصل فيها على ركلات جزاء ولم يقال الكثير كما يحدث في الحالات الأخرى".

وحول تجديد عقده مع الفريق الملكي قال: "أرغب بالاستمرار في مدريد وخوض مرحلة جديدة، لكن الأمر لا يعتمد عليّ فقط، عليك أن ترى ما يريده النادي وما إذا كان المدرب يرغب في استمراري أم لا".

يذكر أن مودريتش كان قريباً من الخروج من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي قبل الماضية لكنه استمر مع الفريق الملكي في نهاية المطاف.