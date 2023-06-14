مودريتش عن رحيل بنزيما: سنفتقده كثيرًا في ريال مدريد

اعترف الأمير الكرواتي ونجم الوسط في ريال مدريد لوكا مودريتش أن الجميع في الفريق سيفتقد النجم الفرنسي كريم بنزيما والذي رحل عن السانتياغو برنابيو وانتقل إلى صفوف الاتحاد السعودي.

وكان قد أعلن بنزيما عن رحيله عن الملكي بعد 14 عامًا قضاها هناك، حقق خلالها عشرات الألقاب الفردية والجماعية أبرزها كان الفوز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات.

مودريتش يعترف بأنه سيفتقد إلى كريم بنزيما في ريال مدريد

نقل موقع "TribalFootball" تصريحات النجم الكرواتي لوكا مودريتش بعد رحيل نجم الميرنغي كريم بنزيما للعب لصفوف الاتحاد الموسم المقبل في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال مودريتش: "لقد قلت بالفعل رأيي بكريم بنزيم، والحقيقة أنني أشعر بالأسف على رحيل لاعب رائع مثله، لكن كل أحد في النهاية لديه الحرية باختيار ما هو أفضل له ولمسيرته المهنية"، وأضاف: "قمنا جميعًا بشكر بنزيما على كل ما قدمه لريال مدريد والجميع هنا يتنمى له الأفضل فيما هو قادم".

وعلق مودريتش على اهتمام الهلال السعودي به قائلًا: "في الوقت الحالي أنا أفكر فقط بالمنتخب الكرواتي، وريال مدريد، لقد قلت رأيي في هذا الأمر مرارًا وتكرارًا أنا أريد البقاء هنا، ولا أحب أن أكرر ذلك مرة أخرى".