مودريتش سيفعل أي شيء للبقاء في ريال مدريد

يرغب النجم لوكا مودريتش في الاستمرار مع ريال مدريد لأطول فترة ممكنة رغم تبقي موسم واحد فقط على نهاية عقده.

وانضم الكرواتي إلى الملكي صيف عام 2012، قادماً من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، وقد أعرب قبل أيام عن رغبته في الاعتزال داخل النادي المدريدي.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مودريتش يريد قضاء أيامه الأخيرة كلاعب كرة قدم محترف مع ريال مدريد، ولهذا فهو مستعد لأي شيء، انطلاقاً من تخفيض راتبه وانتهاءً بتقبل تراجع دوره الأساسي مع الفريق.

وأضافت: “يريد لاعب خط الوسط وعائلته الاستمرار في مدريد. حياته في المدينة والتقدير الذي يتلقاه من النادي والمشجعين، هما أفضل دعم ممكن للاستمرار، ولما لا الاعتزال بقميص الميرينغي”.

وأوضحت، أن عقد مودريتش سينتهي في 30 يونيو من العام القادم، لكن النادي الملكي لم يتحدث معه حتى الآن بشأن تجديده.

وأعرب النجم الكرواتي في وقت سابق، عن رغبته في الاعتزال بقميص ريال مدريد، لأنه يعتقد بأنه لا يزال قادراً على العطاء، لكنه شدد في الوقت ذاته، على أنه لا يريد أن يكون عالة على الفريق.