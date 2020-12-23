مودريتش يوافق على عرض ريال مدريد

حسم لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد الصيف القادم قراره بشأن العرض المقدم له من النادي الملكي للتجديد.

ويحق للكرواتي (35 عاماً) التوقيع مجاناً لأي فريق، الشهر القادم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن مودريتش وافق على عرض ريال مدريد بالتجديد لموسم واحد.

وكشف البرنامج قبل أيام أن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، اتصل مؤخراً بمودريتش، وطلب منه القدوم إلى سبيرز الذي لعب له خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، قبل انتقاله لريال مدريد.