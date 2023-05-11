مودريتش يودّع نجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس بكلمات مؤثرة

البوابة – أكد نادي برشلونة رسميًا يوم أمس عبر جميع منصاته رغبة نجم الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس بالرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الحالي 2023.

النادي الكتالوني كان مصرًا على الاحتفاظ ببوسكيتس على الأقل لموسم إضافي، ولكن الأخير رفض تجديد عقده وأوضح رغبته بخوض مغامرة جديدة في مكان آخر خارج الكامب نو.

مودريتش يودع بوسكيتس بكلمات مؤثرة على "تويتر"

بعد أن تخطى أكثر من 700 مباراة مع برشلونة، حظي النجم سيرجيو بوسكيتس بوداعية لائقة من زملائه الحاليين والسابقين سواء داخل النادي مثل جوردي ألبا وتير شتيغن أو خارجه مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز.

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ولم يقتصر الأمر على لاعبي برشلونة فقط، حيث ودع بوسكي أيضًا لاعبين من أندية منافسة مثل ريال مدريد وعلى رأسهم النجم الكرواتي مودريتش الذي علق على رحيل اللاعب الإسباني عبر حسابه على تويتر.

وكتب لوكا في وداعية بوسكيتس عبر تويتر وقال: "أنه واحد من أفضل لاعبي خط الوسط الذين لعبت ضدهم خلال السنوات الماضية، لقد كان ذلك من دواعي سروري".

يشار إلى أن لوكا مودريتش لم يخض نفس عدد المباريات التي خاضها بوسكيتس خلال مسيرته مع برشلونة، ولكن رغم ذلك فرض الأمير الكرواتي نفسه ضمن واحد من أفضل لاعبي الوسط في تاريخ ريال مدريد، إلى جانب فوزه بالكرة الذهبية في عام 2018.