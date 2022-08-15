موراتا يقود أتلتيكو مدريد لسحق خيتافي بثلاثية نظيفة

سحق أتلتيكو مدريد مستضيفه خيتافي بثلاثية دون رد اليوم الاثنين في لقاء الديربي المدريدي الذي جمعهما على أرضية ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز ضمن المرحلة الأولى من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تناوب على تسجيل أهداف المباراة كلٌ من ألفارو موراتا الذي زار الشباك في مناسبتين في الدقيقتين 15 و 59، وزميله الفرنسي أنتوان غريزمان في الدقيقة 75.

أتلتيكو مدريد ينتزع صدارة الليغا

ورفع أتلتيكو رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط ليحتل على إثره صدارة الترتيب العام بفارق الأهداف عن الفرق الأخرى التي فازت بدورها في المرحلة الأولى.

أما خيتافي فبقي رصيده خالياً من النقاط.

وفي لقاء آخر ضمن الجولة ذاتها، تعادل أتلتيك بلباو مع ضيفه ريال مايوركا دون أهداف.