موراتا يهدي أتلتيكو مدريد انتصاراً ثميناً في اللحظات الأخيرة على حساب جيرونا

البوابة - اقتنص أتلتيكو مدريد انتصاراً ثميناً في اللحظات الأخيرة على حساب مستضيفه جيرونا وهزمه بهدفٍ نظيف على أرضية ملعب مونتيليفي ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وهذا هو أول انتصار للفريق المدريدي على هذا الملعب.

جاء هدف الفوز الثمين عن طريق النجم ألفارو موراتا في الدقيقة 90+2.

أتلتيكو مدريد يحكم قبضته على المركز الثالث

بهذه النتيجة، رفع أتلتيكو رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث من 25 مباراة، بفارق 3 نقاط عن ريال سوسييداد رابع الترتيب الذي خاض نفس عدد اللقاءات.

فيما تجمد رصيد جيرونا عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر على سلم الترتيب العام.