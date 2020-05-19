موراتي: ميسي لن يغادر برشلونة ورحيل لاوتارو وارد

يرى ماسيمو موراتي مالك إنتر ميلان السابق أن النجم ليونيل ميسي لن يغادر برشلونة، كما ناقش مستقبل نجم النيراتزوري لاوتارو مارتينيز.

وقال موراتي عن ارتباط ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية ست مرات لم يكن "حلماً مستحيلاً".

ويمتد عقد ميسي مع بطل الدوري الإسباني حتى عام 2021، لكن مستقبله ليس أكيداً في كامب ناو، بعدما اشتبك مع أعضاء مجلس الإدارة هذا الموسم وواجه النادي عدة لحظات مضطربة.

وتألق ميسي مرة أخرى هذا الموسم على الرغم من الاضطرابات خارج الملعب، وسجل 24 هدفاً في 31 مباراة.

ويتربع البارسا حالياً على قمة الدوري الإسباني، أمام منافسه ريال مدريد.

وبينما يبقى مستقبل "ليو" مثاراً للتكهنات أو للشائعات، يتوقع موراتي أن يبقى الأرجنتيني مع برشلونة في المستقبل.

وصرح رئيس النيراتزوري السابق: "ميسي حلم الجميع لكنه لن يغادر برشلونة، لا يزال أفضل لاعب لديهم".

ويحاول برشلونة حالياً الحصول على مهاجم إنتر لاوتارو، المطلوب كذلك من قبل ريال مدريد ومانشستر سيتي، بعدما سجل 16 هدفًا في 31 مباراة رسمية هذا الموسم قبل توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا.

ورغم عدم إبرام الصفقة حتى الآن، يعتقد موراتي أن الانتقال إلى البارسا يمكن أن يكون احتمالاً للهداف الأرجنتيني، حيث قال: "كل شيء يتوقف عليه، قرأت أن برشلونة يقدم عروضاً ضخمة سيكون من الصعب رفضها".