موراي يسير على خطى فيدرر ونادال

آندي موراي

دعم أسطورة التنس الأميركي المعتزل، جون ماكنرو، اللاعب البريطاني، آندي موراي، للسير على خطى الثلاثي، روجر فيدرر ورافاييل نادال ونوفاك جوكوفيتش، من أجل العودة إلى القمة من جديد.

وغاب موراي عن الملاعب قرابة العام بسبب الإصابة، قبل أن يعود من جديد في يونيو الماضي، إلا أنه قرر إنهاء موسمه مبكراً، للاستعداد بصورة أفضل للموسم المقبل.

وعن هذا الأمر، قال ماكنرو، في تصريحات لوسائل الإعلام: “تمكن موراي من أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، خلال السنوات العشر الماضية، وكلل هذا بالتتويج بالألقاب الكبرى.

“إذا تعافى بنسبة 100 بالمئة من إصابته، أتوقع عودته بين المصنفين العشرة الآوائل عالمياً، في غضون 6 إلى 9 أشهر، لكن إذا كان تعافيه بنسبة 80 بالمئة، فسنرى لاعباً آخر غير الذي نعرفه.

“بالنظر إلى ما حققه فيدرر بعمر 36 عاماً، وكذلك الحال مع نادال وجوكوفيتش الذي استعاد بريقه السابق، أنا واثق بأن مواري شاهد ما حققه هذا الثلاثي بعد الإصابات، وعليه أن يقول ‘لم لا أفعل نفس الأمر؟'”