مورغان: رونالدو طلب مني نشر المقابلة بعد توقف الدوري الإنجليزي

اعترف الإعلامي الشهير بيرس مورغان أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب منه عرض المقابلة التي أجراها معه بالتزامن مع توقف الدوري الإنجليزي الممتاز وقبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.

ووجه "صاروخ ماديرا" هجوماً لاذعاً لإدارة النادي والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ خلال هذه المقابلة مشدداً فيها على أنه تمت "خيانته" من قبل يونايتد، كما أكد أنه لا يكن لمدربه الحالي أي احترام.

بدوره، كشف مورغان في لقاء مع موقع "توك سبورت" أن البرتغالي طلب منه عرض مقتطفات من لقائه معه في هذا التوقيت بالذات.

ماذا قال رونالدو لمورغان؟

قال مورغان: "كريستيانو طلب مني ذلك، الأمر بهذه البساطة، لم أطلب شيئاً منه، وكان هو من طلب ذلك.

"كان يفكر بما يحصل معه منذ فترة، والجميع على دراية بإحباطه الشديد جراء ما يحصل بشكل عام في مانشستر يونايتد.

"شعر أنه بات ملزماً بالحديث، وهو يدرك أن تصريحاته ستكون مستفزة وربما تحفز على إجراء بعض التغييرات.

"لكنه شعر بأن عليه الخروج بهذه التصريحات، يعرف بأن هنالك من سينتقده لكنه يعلم بأن ما يقوله صحيح.

"الحقيقة تجرح في بعض الأحيان، كان يفكر بالأمر لفترة، وصلتني مكالمة منه، ونحن على أعتاب كأس العالم، ستمنحه البطولة شهراً بعيداً عن مانشستر يونايتد، كما أن ما قاله سيترسخ أكثر في الأذهان، يمكنه الرجوع بعد ذلك لحل الأمور."