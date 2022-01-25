مورينتيس: مبابي سينضم إلى ريال مدريد بالتأكيد

أكد الإسباني فيرناندو مورينيتس مهاجم ريال مدريد السابق أن النادي سيتعاقد مع الهداف الفرنسي كيليان مبابي صيف العام القادم.

وينتهي عقد اللاعب الشاب البالغ من العمر 23 عاماً مع باريس سان جيرمان بحلول الصيف المقبل، وقد رفض حتى الآن أي عروض للتجديد.

وتشير المؤشرات إلى أن مبابي سيحزم حقائبه صوب العاصمة الإسبانية للانضمام إلى ريال مدريد بعد نهاية الموسم.

وقال مورينتيس في تصريحات لـ "آر إم سي": "أسمع من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كثيراً، إنه يحب كيليان لأنه لاعب من طينة مختلفة.

"إنه يستطيع اللعب في صفوف ريال مدريد لأعوام طويلة."

يذكر أن النجم الفرنسي سجل 151 هدفاً في 199 مباراة مع باريس سان جيرمان حتى الآن في جميع المسابقات.