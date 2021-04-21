مورينيو ضمن خيارات بيريز لخلافة زيدان في ريال مدريد

ارتبط اسم جوزيه مورينيو مدرب توتنهام المقال من منصبه مؤخراً بالعودة للإشراف على ريال مدريد.

وأقال النادي اللندني المدير الفني البرتغالي يوم الاثنين الماضي، قبل أيام من نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي.

وكشفت التقارير أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال ما زال من أشد المعجبين بمورينيو، وأنه على اتصال مستمر به.

ومع الشكوك التي تحيط بمستقبل زين الدين زيدان مع ريال، بات بيريز يدرس إمكانية إعادة مورينيو، إذ يضعه على رأس أولوياته وفقاً لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية.

وقال بيريز مؤخراً عن زيدان: "إنه أفضل مدرب مر على ريال مدريد، إنه أسطورة، لديه شخصية تشبه شخصيتي، لا يتحمل المؤتمرات الصحفية، لا يقول شيئاً، إنه سعيد، وكما يقول لا أحد يعرف ما سيحصل، إلا أنه يرتبط بعقد مع النادي".