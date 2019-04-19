مورينيو: ليفربول قادر على تخطي برشلونة بحال غياب ميسي

تحدث جوزيه مورينيو، اليوم الجمعة، عن مباراة برشلونة وليفربول المرتقبة في نصف نهائي دوري الأبطال، مؤكداً أنها جولة متكافئة إلى حد كبير وبمثابة النهائي المبكر للبطولة.

وحذر مورينيو البارسا من الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، مشيراً إلى أنهم يتميزون بالسرعة والمهارة المطلوبة في الثلث الأخير، بينما أكد أن لاعبا مثل ليونيل ميسي يمكنه إنهاء كل شيء إذا أتته الفرصة.

وقال البرتغالي أن ليفربول يمكنه الفوز على برشلونة في حالة واحدة فقط، هي عدم مشاركة ميسي في المباراتين سواء في كامب ناو أو آنفيلد.

يذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين ستقام في الأول من مايو القادم على ملعب كامب ناو، بينما سيجري لقاء الإياب في السابع من الشهر ذاته على ملعب آنفيلد.