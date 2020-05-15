مورينيو متلهف لاستئناف الدوري الإنجليزي

عبر مدرب توتنهام جوزيه مورينيو عن لهفته لاستئناف النشاط في الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من تزايد القلق حول مخططات استكمال موسم 2019–2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان نجوم عدة أعربوا عن مخاوفهم من معاودة مباريات الدوري المحلي وعلى رأسهم سيرجيو أغويرو وزميله في مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ ومدافع نيوكاسل يونايتد المعار من توتنهام داني روز.

كما أعرب أكثر من مدرب عن مخاوفهم من استئناف الدوري منتصف يونيو خلال اجتماع لجمعية المدربين الأربعاء.

بيد أن مورينيو قال إنه يتطلع قدما للعمل مجدداً على الرغم من التحديات التي ترافق تفشي وباء كوفيد – 19.

وقال مورينيو: “لم أطالب بأي تأخير، أريد الإشراف على التدريبات وأنا متلهف لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز في أسرع وقت تتوفر فيه السلامة للقيام بذلك، لا سيما وأن دوريات أخرى تستعد للعودة”.

وكان مورينيو أُجبر على الاعتذار في أبريل الماضي بعد أن نشرت الصحف صورا له إثر خرقه قوانين الحجر الصحي حيث شوهد إلى جانب لاعب الوسط تانغي ندومبيلي في إحدى الحدائق العامة.

كما اعتذر ثنائي الفريق سيرج أورييه وموسى سيسوكو عن خرقهما قواعد الحجر الصحي من خلال التدريب جنباً إلى جنب أيضاً.

لكن على الرغم من هاتين الحادثتين، أعرب مورينيو عن سعادته بالطريقة التي حافظ فيها فريقه على لياقته البدنية بقوله: “أنا فخور جداً بالطريقة التي حافظ فيها لاعبو الفريق على لياقتهم البدنية. لقد أظهروا احترافية عالية، وشغفاً وتصميماً”.