مورينيو مرشح لتدريب فالنسيا

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن جوزيه مورينيو بات مرشحاً لتدريب فالنسيا في حال استمرار الخلافات بين المدرب الحالي مارسيلينو غارسيا تورال ومجلس إدارة النادي.

وأصبحت الأوضاع في فالنسيا على صفيح ساخن بعد الخلافات بين المدير العام ماتيو آليماني والمالك بيتر ليم حول سياسات إدارة النادي.

وقالت صحيفة "سبورت" أن الساعات الماضية شهدت انعقاد عدة اجتماعات بسبب رغبة ليم في التحكم بشكل أكبر في صفقات اللاعبين وتقليص صلاحيات آليماني.

وتحدث التقرير بأن المدير العام قد يتقدم باستقالته، وقد يتبعه مارسيلينو بسبب العلاقة القوية بينهما.

وأفادت الصحيفة أن ليم قد يعين مورينيو بسبب صداقته مع وكيله جورجي مينديش، خصوصاً في ظل حديث البرتغالي عن رغبته في العودة للتدريب.

وابتعد مورينيو عن الساحة التدريبية منذ رحيله عن مانشستر يونايتد منتصف الموسم الفائت.