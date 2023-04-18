مورينيو من بين المرشحين لتدريب منتخب البرازيل

البوابة - وضع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اسم المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو ضمن المرشحين لقيادة "السيليساو" بحال فشل مساعي استقطاب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذا الصيف بحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية.

ويمر المنتخب البرازيلي بمرحلة انتقالية بعد المشاركة المخيبة للآمال خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 نهاية العام الماضي التي تسببت بتنحي تيتي عن منصبه.

مع أن أنشيلوتي يعد الخيار الأول في الفترة الحالية، إلا أن استمراره مع ريال مدريد لما بعد الصيف ما زال غير واضح.

وقد كشفت الجريدة البريطانية عن أسماء مدربين آخرين مرشحين لخلافة تيتي في تدريب الفريق وهم البرتغالي جورجي جيزوس (فينيرباهتشة)، والبرازيلي فيرناندو دينيز (فلومينينسي)، والبرتغالي أبيل فيريرا (بالميراس).

هل سيتولى مورينيو تدريب منتخب البرازيل ؟

يتبقى في عقد مورينيو الحالي مع روما موسم أخير، مع الإشارة إلى تشكيك البرتغالي بإمكانية استمراره في ملعب أولمبيكو لما بعد الصيف القادم.

ويبدو روما في طريقه لحسم مقعدٍ مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم كونه يحتل حالياً المركز الثالث في الدوري الإيطالي مما قد يشجع "ذا سبيشل ون" على الاستمرار مع فريق العاصمة حتى نهاية عقده.