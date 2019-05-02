مورينيو يتمنى العمل في بيئة ناجحة مثل كلوب وغوارديولا

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أنه لم يحصل على الدعم من فريقه مثلما حدث مع بيب غوارديولا في مانشستر سيتي ويورغن كلوب في ليفربول.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "كنت أتمنى الانضمام إلى فريق تتوفر فيه ظروف النجاح كما حدث مع يورغن وبيب.

"لو نظرت إلى ليفربول الذي بدأ مباراة برشلونة لن تجد عدداً كبيراً من اللاعبين كانوا موجودين قبل قدوم يورغن، وبيب أيضاً غير جميع اللاعبين في قلب الدفاع".

وأوضح "ذا سبيشل ون" أنّ غوارديولا حينما تعاقد مع الحارس كلاوديو برافو ولم يعجبه، ساعدته الإدارة لاحقاً بضم إيديرسون.

وأضاف: "ما يزال كلوب يتلقى الدعم من الإدارة رغم أنّه لم يحقق أي لقب خلال 3 أعوام ونصف، لكنه يمتلك البيئة التي جعلته يتألق.

"حينما جئت إلى تشيلسي لم يكن أفضل فريق في إنجلترا، لكننا حققا البطولات بسب دعم الإدارة ومساندة المشروع".

يذكر أنّ مورينيو أقيل في ديسمبر الماضي من تدريب مانشستر يونايتد بسبب تردي النتائج.